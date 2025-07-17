Зеленский ответил, что у него общего с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у него и президента США Дональда Трампа может быть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Об этом он заявил в интервью The New York Post.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Прежде всего, мы – выбор нашего народа… И мы безусловно разделяем те же ценности с нашим народом", – сказал Зеленский. Он добавил, что среди этих ценностей – желание защищать свободу, семью и родину.

По мнению президента Украины, именно благодаря общим ценностям американский народ и поддерживает Украину в борьбе против России.

"Я думаю, что это совершенно понятные вещи. Наши важнейшие ценности, семейные дела – я думаю, что американский народ это воспринимает так же, и именно поэтому американский народ поддерживает Украину. Несмотря на расстояние между этими ценностями и подходами к жизни нет разницы. Есть разные идентичности, разные обычаи, разные черты… разные страны… Но я думаю, что у них одинаковые ценности", – отметил Зеленский.

Издание сообщило, что на вопрос о конкретных сходствах между ним и Трампом Зеленский сначала только усмехнулся.

"Со мной?.. Я очень жизнерадостный человек", – процитировало издание украинского президента.

Говоря о общих чертах с Трампом, Зеленский также отметил энергичность.

"Я думаю, что нужно быть как можно более энергичным. Необходимо поддерживать высокий уровень энергии. Ты никогда не можешь пройти, ты должен победить. Я думаю, что это вещи и сигналы, которые понимает президент Трамп", – подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что лишь решительное экономическое давление со стороны президента США Дональда Трампа, в частности из-за политики жестких санкций, способен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Владимир Зеленский в интервью The New York Post рассказал, что Дональд Трамп возможно единственный, кто имеет политический вес и волю "поставить Путина на колени" из-за экономического давления. По мнению Зеленского, мощнейшим и инструментом в этой войне может стать не оружие, а именно экономические санкции. Они не влекут вмешательство США в войну, но способны ударить по кошелькам обычных россиян, что может стать триггером социального взрыва в РФ.

