Зеленский ответил, что у него общего с Трампом

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у него и президента США Дональда Трампа может быть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Об этом он заявил в интервью The New York Post.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По мнению президента Украины, именно благодаря общим ценностям американский народ и поддерживает Украину в борьбе против России.
Издание сообщило, что на вопрос о конкретных сходствах между ним и Трампом Зеленский сначала только усмехнулся.
Говоря о общих чертах с Трампом, Зеленский также отметил энергичность.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что лишь решительное экономическое давление со стороны президента США Дональда Трампа, в частности из-за политики жестких санкций, способен заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.
Владимир Зеленский в интервью The New York Post рассказал, что Дональд Трамп возможно единственный, кто имеет политический вес и волю "поставить Путина на колени" из-за экономического давления. По мнению Зеленского, мощнейшим и инструментом в этой войне может стать не оружие, а именно экономические санкции. Они не влекут вмешательство США в войну, но способны ударить по кошелькам обычных россиян, что может стать триггером социального взрыва в РФ.