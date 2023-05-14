Зеленский ответил, будет ли Украина атаковать территорию России



















Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Германии ответил на вопрос, собираются ли ВСУ атаковать территорию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода", осуществлявшее трансляцию выступления Зеленского.



Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 13 мая совершил визит в Италию, где встретился с премьером Джорджей Мэлони и Папой Римским. Далее украинский президент направился в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом. В ходе разговора Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном применении западного оружия на территории Российской Федерации.

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"Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. У нас нет на это сил, у нас нет на это времени и лишнего оружия", — говорит президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что военные готовятся использовать оружие исключительно на территорию Украины, признанную согласно международным договорам.

"Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательной операции по деоккупации чисто нашей, украинской всем признанной территории. Вот и все", — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Германии.

Посмотреть полное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал российского диктатора Путина диснеевской принцессой. Такие слова прозвучали в сторону президента РФ из-за неспособности найти формат встречи для переговоров между странами.



Также "Комментарии" писали, что в документации Европейского Союза указаны потери украинских военных. Они в разы меньше потерь русской армии.