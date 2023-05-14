Зеленский ответил, будет ли Украина атаковать территорию России

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Германии ответил на вопрос, собираются ли ВСУ атаковать территорию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода", осуществлявшее трансляцию выступления Зеленского.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский 13 мая совершил визит в Италию, где встретился с премьером Джорджей Мэлони и Папой Римским. Далее украинский президент направился в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом. В ходе разговора Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном применении западного оружия на территории Российской Федерации.
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Владимир Зеленский отметил, что военные готовятся использовать оружие исключительно на территорию Украины, признанную согласно международным договорам.
Посмотреть полное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал российского диктатора Путина диснеевской принцессой. Такие слова прозвучали в сторону президента РФ из-за неспособности найти формат встречи для переговоров между странами.
Также "Комментарии" писали, что в документации Европейского Союза указаны потери украинских военных. Они в разы меньше потерь русской армии.
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вася
сегодня, 14:15
будет, но не долго! Если ещё пару тройку месяцев будут происходить такие же потери, то после Нового Года придёт писец и не помогут сапатные ни ракеты, ни деньги!