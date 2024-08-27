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Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

Владимир Зеленский ответил на угрозы России применить ядерное оружие для удара по Украине.

сегодня, 15:27
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на постоянные угрозы России, в частности, по использованию ядерного оружия. По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не использует ядерное оружие, ведь "слишком любит свою жизнь".

Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" дал пресс-конференцию, во время которой ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия Россией в войне в Украине. По словам Зеленского, это часть тактики Кремля — запугивать ядерным ударом. Однако Путин не использует ее, потому что боится потерять власть.

"Они всегда запугивают. Часть этой программы является запугивание ядерным оружием. Я считаю, что Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь. Мне кажется, что будет держаться за это кресло, за Кремль, за поддержку общества его действий", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что международное сообщество не поддержит применение ядерного оружия, а Россия получит ответ из-за таких действий.

"Использование ядерного оружия вряд ли поддерживает весь мир. Думаю, будет очень быстрый ответ всего мира", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который заявил, что Украина якобы обрадуется, если Россия использует ядерное оружие и нанесет удар по украинской территории. Лукашенко считает, что Украина провоцирует Россию, от которой отвернется мир в случае ядерной атаки по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский подтвердил переговоры России и Украины в Катаре и объяснил, какой аспект они касались.




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