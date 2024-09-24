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Зеленский отреагировал на удар по Харькову: что сказал союзникам после очередного террора

Зеленский отметил, что РФ ударила по гражданским объектам Харькова, в то время как на Генассамблее ООН говорят о коллективных усилиях ради безопасности в будущем

24 сентября 2024, 18:15
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический удар России по Харькову. По его словам, мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод, стадион.

Зеленский отреагировал на удар по Харькову: что сказал союзникам после очередного террора

Удар по Харькову

"То есть обычная жизнь обычных людей. Россия – террорист и каждый день подтверждает это своими действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас в Харькове идет спасательная операция. К настоящему времени известно о трех погибших и 24 пострадавших.

"Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но нужно просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила", — отметил Зеленский.

Отреагировал на террористический удар России и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сколько еще предстоит погибнуть людям, чтобы мир понял простую истину – демилитаризация России является лучшей гарантией от террора", – написал Ермак в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня около 15:20 кафиры начали сбрасывать на Харьков управляемые авиабомбы. По данным местных властей, известно о попадании в многоэтажку в Киевском районе Харькова. Здесь из-за КАБ сложились этажи с 8 по 3. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом.

Также "Комментарии" рассказывали , что россияне усовершенствовали КАБ пока на мероприятии раздумывают помогать Украине или нет.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11778
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