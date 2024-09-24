Зеленский отреагировал на удар по Харькову: что сказал союзникам после очередного террора

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический удар России по Харькову. По его словам, мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод, стадион.
Удар по Харькову
По его словам, сейчас в Харькове идет спасательная операция. К настоящему времени известно о трех погибших и 24 пострадавших.
Отреагировал на террористический удар России и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня около 15:20 кафиры начали сбрасывать на Харьков управляемые авиабомбы. По данным местных властей, известно о попадании в многоэтажку в Киевском районе Харькова. Здесь из-за КАБ сложились этажи с 8 по 3. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом.
Также "Комментарии" рассказывали , что россияне усовершенствовали КАБ пока на мероприятии раздумывают помогать Украине или нет.
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