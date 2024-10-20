Зеленский отреагировал на масштабный коррупционный скандал с МСЭК и прокурорам

Президент Украины Владимир Зеленский назвал коррупционный скандал с МСЭК и фальшивыми справками об инвалидности для 49 прокуроров "внутренним врагом". По словам президента, он ожидает жестких решений по скандалу от правоохранительных органов.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский подытожил неделю и сообщил, что получил поддержку от Франции, Литвы и других партнеров по плану победы. Кроме того, по словам президента, есть "хорошие сигналы" от США.

Также Зеленский в вечернем обращении отреагировал на скандал с МСЭК и прокурорами.

"Но пока это происходит, к сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что ожидает "скорых жестких решений" от Офиса Генпрокурора, ГБР и СБУ.

Напомним, что во время обыска ДБР у депутата Хмельницкого областного совета и руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы обнаружили 6 миллионов гривен наличными в разных валютах. Часть денег Крупа пыталась выбросить из окна квартиры.

Кроме того, впоследствии стало известно, что благодаря главе МСЭК Татьяне Крупе 49 прокуроров оформили фальшивую инвалидность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще у одного главы МСЭК нашли большое количество наличных денег.

Также "Комментарии" писали о том, что в Хмельницкой ОВАЕ собрали совещание по произволу в ВЛК и МСЭК.