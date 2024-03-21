Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы Киева: призвал о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские ракетные удары по Киеву. Президент призвал проявить политическую свободу партнеров и предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны для защиты от российских атак.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал запись на своих страницах в социальных сетях с кадрами последствий российского ракетного удара по Киеву. Президент также сообщил, что Украина смогла сбить более 30 ракет России, направленных на Киев. По его словам, из-за российской ракетной атаки есть пострадавшие, которые сейчас получают необходимую помощь.

Президент также обратился с призывом к мировому сообществу, чтобы снизить террор России. Зеленский отмечает, что в России нет ракет, которые способны обойти ведущие системы ПВО, в частности Patriot, поэтому Украина нуждается в противовоздушных системах обороны.

"Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", — написал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина и ее союзники должны показать России, что совершенный ею террор терпит поражение, а Москва должна смириться, что в Украине будет существовать нормальная и свободная жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что утром 21 марта над Киевом сбили три десятка российских ракет. Что известно о пострадавших и возможных попаданиях.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал вопросы жизни и смерти для демократического мира. Президент рассказал об оружии, которое поможет одолеть Путина.