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Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы Киева: призвал о помощи

Появилась реакция Владимира Зеленского на утренний ракетный удар России по Киеву. Президент обратился за помощью к союзникам.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские ракетные удары по Киеву. Президент призвал проявить политическую свободу партнеров и предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы Киева: призвал о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал запись на своих страницах в социальных сетях с кадрами последствий российского ракетного удара по Киеву. Президент также сообщил, что Украина смогла сбить более 30 ракет России, направленных на Киев. По его словам, из-за российской ракетной атаки есть пострадавшие, которые сейчас получают необходимую помощь.

Президент также обратился с призывом к мировому сообществу, чтобы снизить террор России. Зеленский отмечает, что в России нет ракет, которые способны обойти ведущие системы ПВО, в частности Patriot, поэтому Украина нуждается в противовоздушных системах обороны.

"Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", — написал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина и ее союзники должны показать России, что совершенный ею террор терпит поражение, а Москва должна смириться, что в Украине будет существовать нормальная и свободная жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что утром 21 марта над Киевом сбили три десятка российских ракет. Что известно о пострадавших и возможных попаданиях.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал вопросы жизни и смерти для демократического мира. Президент рассказал об оружии, которое поможет одолеть Путина.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9812
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:19

Всі ракети над центром прийняття корупційних рішень збито. В них все ідеально, в них і призову нема єдина передова - розкішні кафе. Божевільний усю ніч у страху провів у бункері тому на ранок вереск підняв? За те те Фюреру вистачило часу вже на ранок верескливий відосик записати.


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