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Зеленский отреагировал на отказ Польши сбивать российские ракеты

Президент убежден, что они могли бы отбивать атаку вместе с украинской ПВО

сегодня, 09:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Reuters" высказал президент Украины Владимир Зеленский, оценивая возможность нанесения ударов по ракетам, которые РФ запускает по Украине, из воздушного пространства стран-членов Европейского Союза.

Зеленский отреагировал на отказ Польши сбивать российские ракеты

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Когда летят ракеты, поднимаются польские самолеты, но они не сбивают российские ракеты. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это атакой стран НАТО, вовлечением? Нет", — высказался президент.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте на более, чем 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации.

Лидер украинцев отметил, что ситуация на северо-востоке Украины сейчас контролируется после начала российского наступления в Харьковской области. По словам президента, мир не должен забывать, что Россия тоже активно давит на востоке страны.

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