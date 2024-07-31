Зеленский откровенно рассказал о ситуации на фронте и сказал, какие города хочет захватить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл основные причины, по которым российские войска продолжают наступление на востоке Украины и наращивают свои силы. Как он сказал в интервью Le Monde, этому есть несколько причин.

Владимир Зеленский

Первая причина в том, что Украина подготовила 14 бригад, которые должны защищать территорию и обеспечивать ротацию, давая солдатам возможность отдохнуть и набраться сил. Однако, подчеркнул президент, из 14 бригад укомплектовано только три. Понятно, что при таких условиях остановить россиян сложно.

Вторую причину президент объяснил страхом российских войск перед отступлением. Зеленский заявил, что российские военные понимают, если они отступят, их убьют и это — абсолютная правда.

Третьей причиной Зеленский считает невозможность использовать западное оружие так, как Украина считает необходимым. По его словам, неспособность использовать все наше оружие, чтобы остановить врага, является серьезной проблемой.

При этом президент отметил, что российские вооруженные силы используют значительные ресурсы для захвата всей Донецкой области.

"Трудно на всем Восточном фронте. Поскольку россиянам не удалось взять Харьков – а мы понимаем, что они этого не сделают – их главная цель изменилась. Фронтом, на котором они концентрируют свои усилия, является, конечно, Восток в целом, Славянск, но также и город Покровск. Еще они хотят Константиновку, Торецк, но пока это только планы", – заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сказал , что вопрос о сдаче украинских территорий в обмен на мир с Россией не может быть решен без согласия украинского народа.



