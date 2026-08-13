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Зеленский опять жестко ошибся со США: эксперт назвал единственный выход для Украины в войне

По словам эксперта, Украине требуются не только дополнительные перехватчики, но и собственная антибаллистическая система и средства поражения российских пусковых установок.

13 августа 2026, 17:30
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Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 5% запаса ракет-перехватчиков Patriot, оставшегося в США, чтобы пройти предстоящую зиму. Для эффективного уничтожения российских баллистических ракет необходимо около 10%. В то же время, политолог Алексей Буряченко считает, что сами проценты не дают возможности оценить реальные потребности Украины.

Зеленский опять жестко ошибся со США: эксперт назвал единственный выход для Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Эксперт отметил, что Вашингтон не раскрывает актуальный объем собственных запасов, в то время как производство перехватчиков остается ограниченным. Одновременно Россия наращивает производство баллистики и увеличивает интенсивность ударов по украинским городам.

"Мы не знаем, о каких именно процентах говорит президент, ведь неизвестно, сколько ракет реально осталось в США. Если условно взять тысячу перехватчиков, то 10% — это всего сто ракет. При нынешней интенсивности российских обстрелов этого может не хватить даже до начала зимы. К тому же мы не знаем, каких темпов производства баллистических ракет".

По его словам, дефицит касается не только американских запасов. Другие государства также не могут быстро нарастить производство Patriot до требуемого уровня. Потому Украине придется искать комплексное решение.

Буряченко считает, что Киеву нужно одновременно договариваться с союзниками о новых поставках, развивать собственное антибалистическое оружие и искать возможности уничтожения российских пусковых комплексов.

"Не стоит зацикливаться на 5 или 10 процентах американских запасов, потому что правдивого ответа мы здесь не получим. Нужно действовать асимметрично: не только сбивать летящие из России ракеты, но и работать по пусковым установкам. Для этого необходимы качественная разведка, дальнобойные средства и собственная баллистика", — подчеркнула она.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский заявил, что доволен результатами 40-дневной операции влияния на Россию. Ее задачей было усилить давление на Кремль и создать условия, при которых Москва согласилась бы на мирные переговоры. Однако бывший министр социальной политики Андрей Рева призвал оценивать кампанию не по количеству пораженных российских объектов, а по ее конечной цели.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bJ7voWbdscU&t=2s
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