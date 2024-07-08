Зеленский объявил о создании легиона из украинских добровольцев в Польше: кто может присоединиться

Украина и Польша договорились о создании добровольческого военного подразделения граждан Украины, находящихся в странах ЕС. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Было достигнуто соглашение о формировании и подготовке Украинского легиона на территории Польши — нового добровольческого военного подразделения. Мы имеем очень положительный опыт с украинско-польско-литовской бригадой, и на основе этого опыта мы предоставим возможность гражданам Украины, находящимся в Польше, Литве и ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины", — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, тренировки Украинского легиона будут проходить в Польше, и подразделение будет оснащено благодаря партнерам.

"Каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ. Пока стороны прорабатывают все нюансы этих договоренностей", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой документ подписали Зеленский и Туск . Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве. Интересным пунктом соглашения является то, что данное соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши.

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши – премьер-министр Польши Дональд Туск. Соглашение по гарантии безопасности впервые из уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

