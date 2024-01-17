Зеленский объяснил, почему Украине не хватает людей для войны с РФ

Украине всегда будет не хватать людей на фронте, потому что РФ мобилизует и бросает на убой трупы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Давосе сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент объяснил позицию Украины относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей.

"Это не какой-то сложный вопрос. Это вопрос справедливости. Это не вопрос к женщинам, мужчинам не мобилизационного возраста или детям. Они свободны. Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону — ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", — высказался Владимир Зеленский.

По его словам, то, что Украине не хватает людей на фронте – это не вопрос того, что Украина в четыре раза меньше чем Россия по населению. Поскольку наша страна не кидала бы людей под танки, даже если количество населения было бы одинаковым с РФ.

"Мы боремся за права людей. Каков смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто глупо, бред. И поэтому всегда будет не хватать (людей — ред.) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки", — резюмировал глава государства.

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