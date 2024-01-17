Зеленский объяснил, почему Украине не хватает людей для войны с РФ

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Кравцев Сергей
Украине всегда будет не хватать людей на фронте, потому что РФ мобилизует и бросает на убой трупы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Давосе сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент объяснил позицию Украины относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей.
По его словам, то, что Украине не хватает людей на фронте – это не вопрос того, что Украина в четыре раза меньше чем Россия по населению. Поскольку наша страна не кидала бы людей под танки, даже если количество населения было бы одинаковым с РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — что ждет Украину: Владимир Зеленский откровенно высказался о возможном президентстве Трампа.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рассказал, что будет, если помощь для Украины и дальше будет задерживаться.
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