Зеленский обратился с призывом к США: пришло время выполнить один из пунктов гарантий безопасности

Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился с призывом к США лицензировать производство систем противовоздушной обороны и ракет в нашей стране. Подобные шаги обсуждались, прежде, чем подписать соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом президент сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое проходило на авиабазе в Германии.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что мотивация – это ключ к противодействию агрессии, и в частности, мотивация рисковать своей жизнью ради спасения своей страны.

"Но мотивация требует горючего, а лучшим горючим является успех — успешные действия, успешные сделки. Когда наши солдаты сбивают российские ракеты, в том числе баллистические, и держат российскую авиацию подальше от Украины — это обеспечивает мотивацию, отчаянно нужную нам. Мы вели переговоры с США о лицензировании производства систем противовоздушной обороны и ракет в Украине, и это может стать значительной частью наших гарантий безопасности — и это вполне возможно", — подчеркнул Зеленский.

При этом, президент призвал не забывать, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года, не все обещания выполнены. В частности, Украине очень сильно нужны системы ПВО, обещанные союзниками.

Также глава государства напомнил о вчерашней российской атаке на Запорожье, в результате которой погибли 13 человек и еще 112 человек были ранены.

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