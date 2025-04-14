Зеленский обратился к Трампу: о чем просит перед мирным планом

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что будет рад визиту американского лидера Дональда Трампа в Украину, чтобы тот на своих глаза увидел последствия российской агрессии. После этого стороны могут двигаться дальше в вопросе прекращения войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью "CBS News".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский высказал мнение, что Трамп в Украине "мог бы понять, что здесь происходит".
Это заявление президента прозвучало во время его визита в Кривой Рог, где из-за российской ракетной атаки 4 апреля погибло 19 человек, и среди жертв было 9 детей.
Говоря о российском терроре с обстрелами украинских городов, глава государства отметил, что "это означает, что мы не можем доверять России, это означает, что мы не можем доверять переговорам с Россией".
Также Зеленский высказался о влиянии нарративов Кремля на представителей американской власти. По мнению президента, российская пропагандистская машина имеет огромное влияние на США и сейчас те месседжи, которые создает Москва, активно влияют, как на администрацию Дональда Трампа, так и на рядовых американцев.
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