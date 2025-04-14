Зеленский обратился к Трампу: о чем просит перед мирным планом

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что будет рад визиту американского лидера Дональда Трампа в Украину, чтобы тот на своих глаза увидел последствия российской агрессии. После этого стороны могут двигаться дальше в вопросе прекращения войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью "CBS News".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский высказал мнение, что Трамп в Украине "мог бы понять, что здесь происходит".

"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами относительно переговоров, приходите посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей", — отметил Зеленский в разговоре с журналистом в приглашении, адресованном Трампу.

Это заявление президента прозвучало во время его визита в Кривой Рог, где из-за российской ракетной атаки 4 апреля погибло 19 человек, и среди жертв было 9 детей.

"Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин", — сказал Зеленский.

Говоря о российском терроре с обстрелами украинских городов, глава государства отметил, что "это означает, что мы не можем доверять России, это означает, что мы не можем доверять переговорам с Россией".

Также Зеленский высказался о влиянии нарративов Кремля на представителей американской власти. По мнению президента, российская пропагандистская машина имеет огромное влияние на США и сейчас те месседжи, которые создает Москва, активно влияют, как на администрацию Дональда Трампа, так и на рядовых американцев.

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