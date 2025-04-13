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Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал россиян «сволотами»

сегодня, 11:54
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Недилько Ксения

Сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар.

Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить»

Скриншот из видео

"Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент.

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

"Только сволочь так может поступать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают.

Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский и опубликовал ужасные кадры последствий ударов по городу Сумы.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. По данным местных властей, погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева" , сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

По данным ГСЧС, с первых минут на места поражения прибыли спасатели и полицейские. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены к этой минуте. Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах.

Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 2
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 3
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 4
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 5
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 6
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 7
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 8
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 9
Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить» - фото 10



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