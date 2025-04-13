Зеленский отреагировал на удар российских ракет по Сумам: «Только сволочь так может поступить»

Сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар.

Скриншот из видео

"Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент.

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

"Только сволочь так может поступать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают. Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист. Благодарю всех, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский и опубликовал ужасные кадры последствий ударов по городу Сумы.





, сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. По данным местных властей, погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева"

По данным ГСЧС, с первых минут на места поражения прибыли спасатели и полицейские. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены к этой минуте. Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах.