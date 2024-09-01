Зеленский обратился к 4 странам-партнерам: это поможет закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия может повлиять на исход войны в Украине. По словам президента, это будет еще один шаг, чтобы принудить Россию к справедливому миру.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал четыре страны не откладывать решения по защите Украины, ведь дальнобойное оружие может повлиять на исход войны.

"Я обращаюсь к США, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения – именно то, что может наиболее правильно повлиять на происходящее", — сказал Зеленский.

Президент указывает, что очищение украинского неба от российских авиабомб станет сильным шагом, который подтолкнет Россию "искать окончание войны и справедливого мира".

Также в обращении Зеленский добавил, что у Украины есть новые договоренности относительно систем ПВО и ракет к ним. По его словам, принимаются решения, которые помогут эти поставки реализовать как можно быстрее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главный план Украины для окончания войны. На эти заявления отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам представителя Путина, Россия не будет идти на мирные переговоры с Украиной, пока не выполнит свои цели в войне.