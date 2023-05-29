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Зеленский о решениях Ставки: "Мы будем двигаться - решения приняты!"

Похоже, что решение о начале и дате контрнаступления принято

29 мая 2023, 23:40
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Автор:

Константин Куликов

В ходе сегодняшнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего принято решение о дате начала контрнаступления. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о решениях Ставки: "Мы будем двигаться - решения приняты!"

Владимир Зеленский

"Докладывали, как всегда не только главком, но и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились".


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Кроме этого, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что "нет и не будет альтернативы полному освобождению нашей земли".

Между тем, в Госдуме депутат, родом из Черкасской области, призвал запретить украинский язык.

Родившийся на Черкащине Диденко выступил в Госдуме РФ с украинофобским заявлением.

Российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом.

"Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, началась рвота. Ее мучает кашель", — сообщают российские медиа, ссылаясь на свои источники.

В марте прошлого года через несколько дней, как началось полномасштабное вторжение армии РФ на территорию Украины, Слава сделала заявление, что поддерживает войну. Соответствующее сообщение певица обнародовала в своем Instagram.

А в сибирской школе отказались почтить память участников "СВО". Директор школы отказалась устанавливать мемориальную доску в память о погибшем в войне против Украины.



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