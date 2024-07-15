Зеленский назвал важное решение, которое следует дожать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сигналах в переговорах с международными партнерами по использованию дальнобойного оружия. По словам президента, этот вопрос Украина должна "дожать".



Владимир Зеленский о дальнобойном оружии. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил с пресс-конференцией, во время которой намекнул на движение в вопросах оружия далекой дальности.

"Пока воспринимается сложно, хотя некоторые положительные сигналы по использованию дальнобойных вещей мы начали получать: некоторые. Это нужно также дожать, потому что это абсолютно справедливо", — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что у Украины есть право на ответ на российские удары.

"Есть точка, из которой вылетает ракета или соответствующая бомба, и мы понимаем, откуда, и это несправедливо, что мы не можем туда, откуда это вылетело, ответить. Это абсолютно справедливый ответ, на который мы имеем право", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что после наступления России на Харьков большинство украинских партнеров заявили о снятии запрета на использование своего оружия для ударов по территории РФ. Также сняли запрет и США, однако ввели ограничения, что оружие должно использоваться на территории Украины или в приграничной зоне РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Украины принял важное решение. Поэтому смертоносные ракеты ударят по России. После разговора Владимира Зеленского и премьера Великобритании Кира Стармера Лондон позволил Украине наносить удары по России высокоточными крылатыми ракетами Storm Shadow.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на передачу Украине ракет ATACMS от Соединенных Штатов. Представитель администрации Путина заявил, что это "изменит течение спецоперации". Кроме того, спикер Кремля пригрозил, что Россия предпримет ответные меры, однако не сообщил, какие именно.