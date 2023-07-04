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Зеленский назвал условие для победного завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский указал, без чего он не может представить Украину.

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что пока Крым остается аннексированным российскими силами война будет продолжаться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Зеленский назвал условие для победного завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал развернутое интервью для американского вещателя CNN. Во время разговора президент Украины заверил, что, несмотря на основное сосредоточение украинских сил на юге и востоке, конечной целью является освобождение Крымского полуострова, находящегося под российской оккупацией с 2014 года.


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"Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", – сказал президент Украины.

Журналисты уточнили у Зеленского, рассматривает ли Украина вариант окончания войны, в котором Крым останется под руководством России. Президент ответил, что "тогда это не будет победой".

Также Зеленского спросили о бунте Пригожина в России, который произошел в середине июня. Зеленский утверждает, что восстание лидера вагнеровцев показало слабость Путина, и то, что он не все контролирует в России.

"Вся та вертикаль власти, которую у него была, просто разрушается", — говорит Зеленский и добавляет, что такая ситуация может стать полезной для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский озвучил, сколько украинские войска уничтожили наемников из ЧВК "Вагнер". По словам украинского лидера, это более 100 тыс. убитых и раненых.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского, где президент назвал количество стран НАТО, поддерживающих членство Украины в военном альянсе.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/07/03/europe/zelensky-ukraine-putin-erin-burnett-interview-intl-cmd/index.html
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