Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с приехавшими в Украину испанскими журналистами вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом рассказал о потерях ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского испанским СМИ.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, самое мощное формирование наемников из группы "Вагнера" действовало на востоке Украины. Наемники в ЧВК "Вагнер" состояли из двух групп. Первые были профессиональные военные, а вторые – это мобилизованные люди, которые, по словам Зеленского, были "просто мясом для России".

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"Всех этих людей, включая профессиональных наемников, наши войска уничтожили 21 тысячу", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины утверждает, что еще 80 тыс. вагнеровцев были ранены. Таким образом, общие потери убитых и ликвидированных наемников из ЧВК "Вагнер" в Украине превышают 100 тыс. человек.

Украинский президент отреагировал и на восстание лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Зеленский указывает, что бунт "очень повлиял на российскую силу на поле боя" и это может стать еще одним полезным фактором для контрнаступления Украины.

"Надо воспользоваться этой ситуацией, чтобы вытеснить врага с нашей земли", — сказал Зеленский и добавил, что "они проиграют войну, у них больше нет побед на поле боя в Украине, поэтому они начинают искать, на кого сбросить вину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ решило демилитаризировать ЧВК "Вагнер".

Также "Комментарии" писали о возможных вариантах будущего наемников из группы "Вагнера".