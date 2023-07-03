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Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине

Владимир Зеленский озвучил, сколько украинские войска уничтожили наемников из ЧВК "Вагнер".

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с приехавшими в Украину испанскими журналистами вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом рассказал о потерях ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского испанским СМИ.

Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, самое мощное формирование наемников из группы "Вагнера" действовало на востоке Украины. Наемники в ЧВК "Вагнер" состояли из двух групп. Первые были профессиональные военные, а вторые – это мобилизованные люди, которые, по словам Зеленского, были "просто мясом для России".


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"Всех этих людей, включая профессиональных наемников, наши войска уничтожили 21 тысячу", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины утверждает, что еще 80 тыс. вагнеровцев были ранены. Таким образом, общие потери убитых и ликвидированных наемников из ЧВК "Вагнер" в Украине превышают 100 тыс. человек.

Украинский президент отреагировал и на восстание лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Зеленский указывает, что бунт "очень повлиял на российскую силу на поле боя" и это может стать еще одним полезным фактором для контрнаступления Украины.

"Надо воспользоваться этой ситуацией, чтобы вытеснить врага с нашей земли", — сказал Зеленский и добавил, что "они проиграют войну, у них больше нет побед на поле боя в Украине, поэтому они начинают искать, на кого сбросить вину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ решило демилитаризировать ЧВК "Вагнер".

Также "Комментарии" писали о возможных вариантах будущего наемников из группы "Вагнера".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0sNfge6XDSw&ab_channel=%D0%97%D0%B5%21%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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