Зеленский назвал тех, кто способен остановить войну в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сегодня многие говорят о роли посредников в возможных переговорах между Украиной и Россией. Однако стоит говорить об отдельных странах, имеющих мощнейшие экономики мира и реально могущих заставить Путина прекратить войну против Украины. Речь идет о Соединенных Штатах, Китай и весь Европейский Союз. Они вместе могли бы выступить с посреднической миссией, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент также прокомментировал попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана быть посредником в войне мужа Украины и России.
По мнению главы украинского государства, на самом деле нет посредничества между Россией и Украиной.
По его словам, потому и была предложена возможность, как давить на Россию и как остановить Путина. А для этого нужно объединить все силы.
Зеленский подчеркнул, Путин не уважает слабых. И даже, если он встречается с тем или иным государством – это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги. Но за этой демонстрацией всегда у него идет кровавая демонстрация, которую он и продемонстрировал сегодня утром в Украине.
Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли Польша сможет сбивать ракеты РФ над Украиной: какой документ подписали Зеленский и Туск.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
8 июля 2024, 15:39
Іди геть разом зі своєю Хунтою і Порошенком, який привив і тебе і Януковича з зеленими чоловічками у Крим. Ця кров на тобі.