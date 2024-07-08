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Зеленский назвал тех, кто способен остановить войну в Украине

Украинский лидер считает, что США, Китай и ЕС могли бы вынудить РФ прекратить войну

8 июля 2024, 16:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня многие говорят о роли посредников в возможных переговорах между Украиной и Россией. Однако стоит говорить об отдельных странах, имеющих мощнейшие экономики мира и реально могущих заставить Путина прекратить войну против Украины. Речь идет о Соединенных Штатах, Китай и весь Европейский Союз. Они вместе могли бы выступить с посреднической миссией, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал тех, кто способен остановить войну в Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент также прокомментировал попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана быть посредником в войне мужа Украины и России.

По мнению главы украинского государства, на самом деле нет посредничества между Россией и Украиной.

"Могут посредниками быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может вынудить Россию приостановить эту войну. Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, влияющая на Россию. Или Россия и Путин зависят от этого. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее русской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты Америки – такая страна. Я думаю Китай – такая страна. Я думаю и Евросоюз – не какая-то одна страна в ЕС, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, потому и была предложена возможность, как давить на Россию и как остановить Путина. А для этого нужно объединить все силы.

Зеленский подчеркнул, Путин не уважает слабых. И даже, если он встречается с тем или иным государством – это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги. Но за этой демонстрацией всегда у него идет кровавая демонстрация, которую он и продемонстрировал сегодня утром в Украине.

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Обсуждения

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Ігор

8 июля 2024, 15:39

Іди геть разом зі своєю Хунтою і Порошенком, який привив і тебе і Януковича з зеленими чоловічками у Крим. Ця кров на тобі.


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