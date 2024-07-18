Зеленский назвал способ завершить войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливое окончание войны можно достичь силой оружия и с использованием дипломатии. По словам президента, чем лучше будет вооружена Украина, тем более беспомощным будет российский диктатор Владимир Путин.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил во время пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества. Президент отметил два фактора, которые могут закончить войну в Украине и заставить Путина пойти на мир на украинских условиях.

"Мы можем направить эту войну к ее справедливому завершению силой нашего оружия и нашей дипломатии, и мы не должны бояться этих возможностей. Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что российские военные аэродромы, где базируются самолеты, взлетающие и атакующие украинские места, а также места запуска российских ракет — должны быть уничтожены. По словам Зеленского, это позволит не только уничтожить военные объекты в РФ, но и уменьшит возможности Путина вести войну против Украины.

Владимир Зеленский добавил, что российские ракеты и дроны "не являются носителями государственного суверенитета", поэтому Украина имеет право уничтожать их, в том числе и на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова набросилась с оскорблениями на Владимира Зеленского за его призыв приобщиться к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о важном решении по отношению к украинским партнерам, которое по словам Зеленского, Украина должна дожать.