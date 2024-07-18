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Зеленский назвал способ завершить войну с Россией

Большее количество оружия в Украине создаст условия, чтобы Россия активнее хотела завершить войну, заявил Владимир Зеленский.

сегодня, 16:55
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливое окончание войны можно достичь силой оружия и с использованием дипломатии. По словам президента, чем лучше будет вооружена Украина, тем более беспомощным будет российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский назвал способ завершить войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил во время пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества. Президент отметил два фактора, которые могут закончить войну в Украине и заставить Путина пойти на мир на украинских условиях.

"Мы можем направить эту войну к ее справедливому завершению силой нашего оружия и нашей дипломатии, и мы не должны бояться этих возможностей. Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что российские военные аэродромы, где базируются самолеты, взлетающие и атакующие украинские места, а также места запуска российских ракет — должны быть уничтожены. По словам Зеленского, это позволит не только уничтожить военные объекты в РФ, но и уменьшит возможности Путина вести войну против Украины.

Владимир Зеленский добавил, что российские ракеты и дроны "не являются носителями государственного суверенитета", поэтому Украина имеет право уничтожать их, в том числе и на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова набросилась с оскорблениями на Владимира Зеленского за его призыв приобщиться к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о важном решении по отношению к украинским партнерам, которое по словам Зеленского, Украина должна дожать.



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Источник: https://www.youtube.com/live/qOgjrSPh3NU
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