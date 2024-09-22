Зеленский назвал следующую неделю решающей для конца войны: что должно произойти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя может определить будущее развитие войны, в том числе и ее окончание. По словам президента, чтобы это произошло, нужны решительные действия от партнеров Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал об определяемости следующей недели для войны в Украине и отдельно отметил необходимость западных партнеров проявить смелость.

"Следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, эту агрессию, и чтобы вернуть нормальную безопасность. Чтобы это произошло, решительность наших партнеров должна соответствовать смелости украинцев", — сказал президент.

По словам Зеленского, вопрос, когда война в Украине закончится, зависит от того, "когда решительность партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты и победы".

Ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский посетит США и примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. В Штатах Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, а также с Камалой Харрис и Дональдом Трампом, которым презентует план победы. Кроме того, ожидается, что президент Украины проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом и другими партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал о новых подробностях о плане победы Украины в войне.



Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он заявил, что план победы — это план "Б". По словам президента, план "А" заключался в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения России в Украину.