Зеленский назвал слабое место Путина, которое заставит его пойти на мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет принуждать российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры. По словам Зеленского, Путин ничего не опасается, кроме одного фактора.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью CNN заявил, что основной вариант изменения позиции Путина в отношении войны будет проходить через российский народ. По словам президента, это единственное, чего опасается российский диктатор.

"Когда ты очень силен и другая сторона знает, что ты очень силен. Ты настолько силен, насколько это возможно, чтобы влиять на его общество. Чтобы оно было не в восторге от этой войны. Потому что он боится. Я уверен, что он боится только одного. Не лидеров, не стран, ничего из этого он боится своего общества — российского народа", — считает президент.

Зеленский подчеркнул, что если война будет происходить на территории России и граждане РФ будут испытывать дискомфорт и влияние на свою жизнь, они заставят Путина заканчивать войну в Украине.

"Если российский народ будет испытывать опасность, если у них не будет комфортной жизни, если они будут жить без электроэнергии, как наш народ – он поймет цену войны. И они будут недовольны этим. Они станут влиять на него, на Путина", — сказал Зеленский.

По словам президента, Запад может сделать Украину сильной и той страной, которая заставит Путина пойти на мирные переговоры

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал один из страхов Путина успешную Украину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг резкой критике китайский "мирный план" об окончании войны в Украине.