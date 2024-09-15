Зеленский назвал слабое место Путина, которое заставит его пойти на мирные переговоры

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет принуждать российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры. По словам Зеленского, Путин ничего не опасается, кроме одного фактора.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время интервью CNN заявил, что основной вариант изменения позиции Путина в отношении войны будет проходить через российский народ. По словам президента, это единственное, чего опасается российский диктатор.
Зеленский подчеркнул, что если война будет происходить на территории России и граждане РФ будут испытывать дискомфорт и влияние на свою жизнь, они заставят Путина заканчивать войну в Украине.
По словам президента, Запад может сделать Украину сильной и той страной, которая заставит Путина пойти на мирные переговоры
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал один из страхов Путина успешную Украину.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг резкой критике китайский "мирный план" об окончании войны в Украине.
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