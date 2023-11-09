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Зеленский назвал потери Украины на войне против России

Владимир Зеленский сравнил потери Украины и России в войне.

сегодня, 09:12
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потери российских военных на войне с украинскими. По словам Зеленского, в Украине потери в пять раз меньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс.

Зеленский назвал потери Украины на войне против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время выступления на конференции Reuters Next рассказал, что потери Украины на войне меньше, чем в России.


"Я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодняшний день минимум в пять раз меньше", — сказал Владимир Зеленский.

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери россиян в войне по состоянию на 9 ноября составляют более 308 тыс. военных. Если украинские потери меньше в пять раз, как сказал Зеленский, то можно предположить, что Украина потеряла в войне около 60 тысяч.

Однако в этой статистике, вероятно, учитываются убитые и раненые. К примеру, когда 31 октября российские потери пересекли отметку в 300 тыс. бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что здесь учтены "раненые и убитые россияне за полтора года их полномасштабного вторжения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский командир штурмового отряда рассказал, от чего погибает большинство военных на войне. Кроме того, военный дал советы, что может увеличить шансы на выживание во время войны.

Также "Комментарии" писали о советнике Офиса президента Михаиле Подоляке, который указал, какие вещи предлагает Россия Украине в мирных переговорах. По словам Подоляка, Россия хочет сделать паузу, чтобы нарастить войска и продолжить войну в Украине.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/946352.html
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