Зеленский назвал ожидаемую дату победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на возможную потерю поддержки со стороны США после президентских выборов, которые состоятся в 2024 году. По мнению украинского политика, к тому времени мы победим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал интервью общественным вещателям, где у президента Украины спросили о войне и поддержке Запада. Особенно журналисты обратили внимание на Соединенные Штаты, в которых в следующем году пройдут президентские выборы. Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявлял, что будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Однако его главный оппонент Дональд Трамп высказывает скандальные заявления, в которых сообщает, что остановит войну за один день, намекая, что США перестанет оказывать военную поддержку Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Зеленский отверг эти опасения и указал, что Украина до сих пор пользуется поддержкой демократов и республиканцев в Конгрессе США. Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году война может закончиться.

"Кто знает, где мы будем (когда состоятся выборы)? Я верю, что к тому времени мы выиграем", — говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему откладывается контрнаступление. Президент Украины заявил, что украинской армии еще нужно дополнительное время для подготовки операции по контрнаступлению.

Также "Комментарии" писали об ожиданиях президента Украины Владимира Зеленского рассказал о новом пакете санкций ЕС против Российской Федерации.



