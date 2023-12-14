Зеленский назвал оружие, которое Россия получила от КНДР: Запад отстает

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Северная Корея предоставит России больше снарядов, чем Запад для Украины. По словам Зеленского, Путин может получить "миллион снарядов" от Ким Чен Ына.

Зеленский о снарядах КНДР для России Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после США прилетел в Норвегию, где встретился с лидерами страны. Во время своего выступления в норвежском парламенте Зеленский призвал Запад предоставить большее оружие для войны против России.

"Мы нуждаемся во внимании и поддержке мира сейчас как никогда. Почему? Сейчас у нас есть эффективное оружие. Однако, не все необходимо, чтобы вести эту войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг", — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Путин нашел союзников в других авторитарных странах, в частности это касается Ирана, поставляющего России дроны и КНДР, которая предоставляет Кремлю снаряды.

"Снабжение от диктатур для России, к сожалению, ритмичнее, чем поставки от демократий для Украины... Есть миллион снарядов для Путина от Пхеньяна", — заявил Зеленский.

Напомним, что Европейский Союз планировал предоставить Украине миллион снарядов к концу 2023 года, однако в настоящее время Киев получил только половину. Ожидается, что остальные из них будут переданы в следующем году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может объявить войну США и их союзникам в случае вмешательства в работу спутников КНДР.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который сделал заявление о плане Б для Украины относительно вступления в ЕС. Зеленский объяснил, что у Украины нет других вариантов и альтернатив, кроме как стать членом Европейского Союза.