Зеленский назвал один из ключевых приоритетов года в войне против РФ

Украина активно работает над обеспечением областей системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от вражеских дронов. Это один из ключевых приоритетов украинской власти в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем видеообращении сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства рассказал, что он заслушал доклады ситуации на фронте, от военных, а также отчеты от МВД, ГСЧС, региональных властей о работе противовоздушной обороны.

"С начала года и по настоящее время сбито уже 359 "Шахедов". Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту — это буквально спасение жизней. Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и, чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это — один из ключевых приоритетов года", — заявил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, поскольку Россия использует против украинцев дроны и ракеты, в Украине возникла необходимость в средствах РЭБ. Как заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Кроме того, по словам Михаила Федорова, в Украине могут создать отдельную бригаду по РЭБ.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. Он также уверяет, что сейчас один из топовых приоритетов нашего государства – дать максимум возможностей предпринимателям работать ради экономического роста и создания рабочих мест. И призывает создать "прозрачные, чистые, законные отношения между государственными институтами и бизнесом", чтоб последний работал в легальном поле. Как оцениваете подобные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



