Зеленский назвал компромиссы, на которые готова Украина, ради мира

Не говоря об этом прямо, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может пойти на компромисс, приостановив свое движение в НАТО, но получив не менее сильную гарантию от Европы в виде размещения в Украине европейского военного контингента. Это может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украина Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Европа с нами и она будет нам помогать. Coalition of willing (Коалиция желающих, или Коалиция воли – ред.) в целом – это гарантии безопасности для Украины. И расположение их сил на нашей территории – это как пятая статья НАТО, но без НАТО. Они могут быть здесь расположены, но им нужен backstop (подпорка – ред.), как они говорят, Америки", — сказал Зеленский.

По его словам, в Европе очень рассчитывают, что США тоже будут приобщены к этому процессу. Президент пояснил, это значит, что вдруг, если что-то произойдет, то Вашингтон будет с европейцами и с Украиной.

"То есть, когда Америка четко не сигнализирует, что они дадут "бэкстоп" — сразу этот настрой, энергия в продвижении этой идеи, уменьшается (у европейцев – ред.). Для них это риск", — добавил Зеленский.

В то же время, глава государства считает, что это не значит, что европейцы не будут помогать Украине или уменьшат объемы помощи.

"Они будут увеличивать. Для них меньший риск давать нам больше помощи, чем присутствовать (своими войсками в Украине – ред.). Просто их присутствие дает нам возможность для компромиссов, когда мы можем сказать, что сегодня забрать наши территории в границах 91-го года у нашего государства нет сил. Здесь не только армия, все работают на это", — подчеркнул Зеленский.

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