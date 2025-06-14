Зеленский назвал компромиссы, на которые готова Украина, ради мира

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Не говоря об этом прямо, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может пойти на компромисс, приостановив свое движение в НАТО, но получив не менее сильную гарантию от Европы в виде размещения в Украине европейского военного контингента. Это может стать базой, на которой начнется поиск компромисса в примирении Украины и РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украина Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, в Европе очень рассчитывают, что США тоже будут приобщены к этому процессу. Президент пояснил, это значит, что вдруг, если что-то произойдет, то Вашингтон будет с европейцами и с Украиной.
В то же время, глава государства считает, что это не значит, что европейцы не будут помогать Украине или уменьшат объемы помощи.
Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит на фронте: почему врагу удается продвигаться на Сумщине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
Новости