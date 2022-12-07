Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые отвоевали у врага

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, нас РФ втянула в тотальную войну. И это война на выживание, пишут "Комментарии".



Президент назвав кількість деокупованих населених пунктів

В решитистской оккупации ВСУ уже удалось уволить 1888 населенных пунктов. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации. Как отмечает Зеленский, это означает, что сейчас на поле боя в Украине решается доля миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены.

" Мы не имеем права лишить ни одного нашего человека в русской оккупации. И в русских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были депортированы силой сотни тысяч украинцев. Мы можем их уволить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни ", - сказав об этом Президент Украины, обратившись к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, за час своей деятельности реализовавшая проекты в сфере защиты прав жертв геноцида и преступлений против человечности.

Напомним, как писали "Комментарии", высшее руководство Российской Федерации разрабатывает план побега Владимира Путина на случай падения его режима. Неофициально проект называется "Ноев ковчег", а реализация его стартовала еще весной.

А до конца этого года в Украине первые беспилотники сформируют Флот морских дронов , информировали "Комментарии" . Это позволит защитить юг Украины. За семь месяцев работы фандрейзинговой платформы United24 было собрано более $237 млн. Средства через платформу пожертвовали жители 110 стран. А в спецслужбы должны продолжать подрывы у тыла врага. Миф о том, что такие действия провоцируют ракетные обстрелы – российская пропаганда. Об этом, как писали "Комментарии", заявил политический эксперт Тарас Загородний.

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