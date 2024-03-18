Зеленский назвал ключевую ошибку некоторых партнеров: Украине приходится страдать

Украинский народ высоко ценит то, как президент Франции Эммануэль Макрон нарабатывает "стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности". Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В то же время глава государства упрекнул отдельные дружественные Киеву государства в недостаточной поддержке Украины в ее противостоянии России.

"И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии – это очевидная недальновидность некоторых партнеров", — отметил Владимир Зеленский.

При этом лидер украинцев поблагодарил союзников Украины, которые предоставили или приняли пакеты поддержки на этой неделе – в частности, Соединенные Штаты Америки.

"Именно сейчас и именно нашей, украинской защитой в этой войне решается, удастся ли Путину расширить зону руин в Европе и мире. Остановить его сейчас — выгоднее всего для всех", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – ни у кого нет сомнений, что перевыборы российского диктатора Владимира Путина прошли в РФ по плану Кремля и именно поэтому ЦИК РФ "нарисовал" российскому вождю почти 90% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "имитацией". Свое мнение Владимир Зеленский озвучил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский считает, что есть ряд причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении".



