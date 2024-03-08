Зеленский назвал Беларусь дипломатически оккупированной страной и навел подтверждения

Как подчеркнул Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин заинтересован в том, чтобы взять под контроль всю территорию Украины и присоединить ее к РФ. По его словам, он оккупирует территории либо силой, либо политически.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия оккупировала Белоруссию. Пока это сделано без жертв и крови.

Президент подчеркнул, что об оккупации Беларуси можно говорить, поскольку российский диктатор полностью управляет силовым блоком этой страны, а также военными. При этом, как указывает Зеленский, доказательством его слов является нападение россиян на Украину с территории Беларуси, а также нанесение оттуда ракетных ударов по территории Украины в начале полномасштабного вторжения.

"То есть это — дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси",

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как сообщал портал "Комментарии" белорусский "президент" Александр Лукашенко, также всячески поддерживает все российские нарративы и озвучивает их в целом. Например, недавно он в очередной раз заявил, что между Украиной и Россией должны пройти мирные переговоры. Так, Лукашенко подчеркнул, что вроде бы РФ сразу начала процесс мирного урегулирования "ситуации" еще в начале полномасштабной войны, однако против таких намерений выступили страны Запада, оказавшие Украине оружие, чтобы оказать силовое сопротивление РФ. Более того, Лукашенко считает, что если поддержка Запада сохранится, Украина не выживет в войне. Он заявил, что ради выживания Украины нужно идти на переговоры со страной-агрессором.

Это не единственные пропагандистки заявления, озвученные Лукашенко. Он регулярно говорит о том, что РФ не является агрессором и с ним нужно договариваться.