Зеленский напугал прогнозом, что ждет Украину, если его план победы отвергнут

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой план победы во время встречи с президентом США Джо Байденом в надежде на его поддержку. Однако, в случае, если Байден не одобрит этот план, у Украины есть запасной вариант — план Б. Об этом Зеленский сообщил в интервью для The New Yorker.
Владимир Зеленский
По словам президента, Украина уже длительное время действует по плану Б. План А предусматривал превентивные санкции и предоставление оружия Украине еще до начала полномасштабной войны.
Зеленский предлагает новый план А, который заключается в укреплении Украины.
Президент также подчеркнул, что этот план разработан с расчетом в поддержку Байдена.
В то же время, президент подчеркнул, что не будет обвинять Байдена, ведь признает его огромный вклад в поддержку Украины. По мнению Зеленского, шаги главы США уже стали исторической победой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский раскрыл детали его плана победы, которые вскоре представит в США.
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