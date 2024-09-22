Зеленский напугал прогнозом, что ждет Украину, если его план победы отвергнут

Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свой план победы во время встречи с президентом США Джо Байденом в надежде на его поддержку. Однако, в случае, если Байден не одобрит этот план, у Украины есть запасной вариант — план Б. Об этом Зеленский сообщил в интервью для The New Yorker.

Владимир Зеленский

По словам президента, Украина уже длительное время действует по плану Б. План А предусматривал превентивные санкции и предоставление оружия Украине еще до начала полномасштабной войны.

Зеленский предлагает новый план А, который заключается в укреплении Украины.

"Это не фантазия и не научная фантастика, и, что очень важно, для достижения успеха он не требует от россиян сотрудничества. Скорее, в этом плане говорится, что наши партнеры могут сделать без участия России. Если дипломатия — это желание обеих сторон" , то прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и от наших партнеров", — отметил глава Украины.

Президент также подчеркнул, что этот план разработан с расчетом в поддержку Байдена.

"Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если же он откажется — что ж, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б. И это грустно... Это ужасное мнение. Это означает, что Байден не хочет заканчивать". войну таким образом, чтобы лишить Россию победы. И в итоге мы получим очень долгую войну – невозможную, изнуряющую ситуацию, в которой погибнет огромное количество людей", – отметил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что не будет обвинять Байдена, ведь признает его огромный вклад в поддержку Украины. По мнению Зеленского, шаги главы США уже стали исторической победой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский раскрыл детали его плана победы, которые вскоре представит в США.



