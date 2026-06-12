Президент Украины Владимир Зеленский подписал законодательный акт, изменяющий правовой статус русского языка в Украине в контексте Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Согласно принятым изменениям, русский язык больше не подпадает под механизмы международной защиты, предусмотренные настоящим документом на территории государства.

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Информацию о подписании закона подтвердил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что нормы Хартии создавались для поддержки языков национальных меньшинств и коренных народов, а также для сохранения культурного разнообразия, но не могут применяться к языку государства-агрессора.

По словам Стефанчука, Украина продолжает последовательно реализовывать политику укрепления государственного языка, одновременно обеспечивая уважение языкового разнообразия граждан. В то же время, как подчеркнул он, любые инструменты, которые в прошлом могли использоваться для продвижения имперских влияний, должны быть пересмотрены и лишены привилегий. Такой шаг является частью формирования языковой безопасности государства и утверждения национальной идентичности.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что русский язык не может считаться исключительной собственностью РФ, однако именно русское государство часто использует языковой вопрос как инструмент политического влияния и пропаганды.

Параллельно с этим парламент принял и ряд других решений в сфере безопасности и гуманитарной политики, в частности, законодательные нормы, касающиеся запрета деятельности религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

"Комментарии" уже писали, что российская ракета "Орешник" используется Кремлем не столько как реальный инструмент достижения военных результатов, сколько как средство информационного и психологического воздействия. Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович.