Зеленский на встрече с Сырским предложил военным выбрать себе нового начальника

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинским военным самостоятельно выбрать нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Такое заявление президент сделал после встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, передает 13 января портал "Комментарии". Голосовать можно в приложении "Армия+", разработанном в Украине специально для нужд Сил обороны.

Сырский рассказал Зеленскому про ситуацию на фронте 13 января. Фото: Офис президента

В совещании в Офисе президента, помимо главкома Сырского, участвовали начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, заместитель руководителя Офиса Павел Палиса.

"Доклад военных. Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы", — отчитался Зеленский.

Он пояснил, что главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры на должность нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Это пятеро профессиональных военных.

"Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем пользующимся приложением "Армия+" принять участие в избрании нового руководителя академии. Сегодня в "Армии+" стартует опрос относительно необходимых изменений в академии и выбора начальника академии", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что опрос в "Армии+" продлится до 17 января включительно. По итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

10 января портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова передавал, что российские войска полностью захватили шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области. Теперь враг может беспрепятственно и точно работать артиллерией по остаткам города, которые еще находятся под украинским контролем. Ситуация для ВСУ ухудшается в Торецке и дальше. Оккупанты наступают и на других направлениях в Донецкой области.

Кроме того, 13 января стало известно, что оккупанты находятся уже менее чем в двух километрах от стратегической шахты "Покровская". Ее работа прекратилась, а это значит, что украинская промышленность осталась без коксующегося угля.