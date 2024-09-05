Зеленский четко объяснил, зачем Украине участие РФ во втором саммите мира

Украина планирует провести второй саммит по обсуждению мирного плана до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Ожидается, что мероприятие состоится в одной из стран Глобального Юга. Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, будет ли Россия приглашена на обсуждение.

Владимир Зеленский

В частности, Зеленский отметил, что сначала будет подготовлен детальный план завершения войны, который будут разрабатываться совместно с партнерами, поддержавшими коммюнике первого саммита. В нем будет проработан каждый пункт кризисов, возникших в результате действий российского руководства.

"Этот план будет представлять украинское видение завершения войны, и чем больше стран присоединятся к его разработке, тем глубже они будут его понимать", — подчеркнул Зеленский.

План будет предложен для рассмотрения на втором саммите, на котором, по словам президента, обязательно должны присутствовать представители России.

"Мы понимаем, что без участия российской стороны завершить эту войну по дипломатическому пути будет очень сложно", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что все страны просили Киев пригласить российских представителей на саммит.

"Мы ответили, что не возражаем. Давайте подготовим план и пригласим их", — пояснил президент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам для окончания войны в Украине и назвал свои условия. В частности, он заявил, что Украина не должна выдвигать каких-либо дополнительных требований, а также мирные договоренности должны быть заключены на основе документов, которые в 2022 году обсуждали в Стамбуле.



