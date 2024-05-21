Зеленский беспощадно раскритиковал позицию НАТО по войне в Украине

Страны НАТО могли бы существенно помочь Украине и сбивать российские ракеты над нашей территорией, не залетая сюда самолетами, подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

По его словам, такие действия точно не вовлекли бы страны НАТО в войну и не способствовали бы ее эскалации.

"Итак, мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема втягивания стран НАТО в войну?"

– спросил Зеленский.

Президент призвал страны НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины, а самой стране предоставить оружие, которое можно было бы эффективно использовать на границах со страной-агрессором Россией. Кроме того, он уже традиционно попросил Альянс предоставить Украине больше ЗРК Patriot и американских истребителей F-16.

Зеленский не исключил, что соответствующее решение может быть принято на Вашингтонском саммите НАТО, который должен пройти в июле.

При этом президент предположил, что страны Запада боятся оказывать Украине большую помощь, поскольку переживают, что Россия применит тактическое ядерное оружие. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин точно не пойдет на такой шаг, поскольку он слишком любит свою жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что США якобы боятся ядерной эскалации и поэтому не предоставляют Украине оружие, которое изменило бы ситуацию на поле боя и привело бы Украину к победе.

При этом США долгих восемь месяцев не могли принять решение о выделении военной помощи для фронта. Это открыло окно возможностей, которым россияне и воспользовались. Как следствие, Украина начала терять территории и первой жертвой действий США стала Авдеевка.

Впрочем, США и дальше вместо "Патриотов", о которых умоляет Украина , посылает генераторы.