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Зеленский беспощадно раскритиковал НАТО и рассказал о неожиданной помощи от Беларуси

Зеленский рассказал, что в НАТО боятся даже обсудить гипотетическую возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины

сегодня, 16:36
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что союзники по НАТО могут принимать коллективные решения, если они в этом заинтересованы. В частности, все они вместе сбивают ракеты и дроны в небе ближнего востока.

Зеленский беспощадно раскритиковал НАТО и рассказал о неожиданной помощи от Беларуси

Владимир Зеленский

При этом Зеленский не понимает, почему до сих пор нет решения о совместном сбитии российских ракет и иранских шахедов в небе Украины. При этом, добавил президент страны НАТО, не делают этого даже тогда, когда российские ракеты и дроны нарушают их воздушное пространство.

"А когда мы поднимаем этот вопрос на встрече с нашими партнерами, все его пытаются, если честно, заговорить. И боятся даже сказать: мы работаем над этим. Даже эти слова боятся. И это правда", – заявил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что только Беларусь отметилась убытком российских шахедов на своей территории.

"Я считаю, что это просто унизительно для общего демократического мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, они часто залетают в Польшу и Румынию. В частности, в Румынии российский "шахед" даже столкнулся с землей. Впрочем, в Минобороны страны отметили, что это был пустырь, поэтому никто не пострадал. В ведомстве заявили, что резко осуждают подобные действия России. А в министерстве иностранных дел призвали РФ не поднимать градус эскалации. Кроме того, как отметил директор Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в последнее время частота вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО выросла, что может свидетельствовать о новой тактике Кремля. Коваленко отметил, что слабый ответ Альянса только побуждает Россию к новым провокациям.




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