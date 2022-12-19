logo

BTC/USD

16763.11

ETH/USD

1185.61

LTC/USD

63.64

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Завершение войны до лета: Данилов отреагировал на прогноз главного разведчика страны Буданова
commentss НОВОСТИ Все новости

Завершение войны до лета: Данилов отреагировал на прогноз главного разведчика страны Буданова

Данилов заявил. что он очень хотел бы, чтобы прогноз Буданова осуществился

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает реалистичным прогноз руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова об окончании войны до начала лета следующего года. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Данилова изданию "Украинская правда".

Завершение войны до лета: Данилов отреагировал на прогноз главного разведчика страны Буданова

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу", — заявил Данилов.

В то же время секретарь СНБО уточнил, что хотел бы скорейшей победы, но она вряд ли возможна. Потому как нужно смотреть на те реалии, которые есть. А они складываются таким образом, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник, но в том, что Украина победит в этой войне нет никаких сомнений.

Отвечая на вопрос, зайдут ли ВСУ в следующем году в Луганск, Донецк и Симферополь, Данилов ответил таким образом: "Они должны быть обязательно возвращены нам, это будет наша территория, там будет наша власть".

Читайте также на портале "Комментарии" — одной из топ-тем ушедшей недели стало интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist". В нём генерал сделал ряд важных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. В частности, сообщил, что украинская армия активно готовится к большой военной операции, предупредил, что РФ может снова возобновить наступление в начале будущее года на ряде направлений, охарактеризовал командующего российской оккупационной армией Сергея Суровикина как "держиморду" – традиционного командира времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. О чем говорят эти заявления? Кому адресованы данные меседжи? Как ситуация в ракурсе военно-технической, дипломатической, политической, финансово-экономической поддержки Украины может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/12/19/7381305/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!