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Завалы в Часовом Яру еще разбирают: количество погибших возросло

В Донецкой области враг продолжает обстрелы населённых пунктов

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Работники ГСЧС обнаружили еще одно тело на месте ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру — количество жертв достигло 47, среди них девятилетний ребенок. Разбор завалов продолжается, расчищено более 465 тонн обломков бетонных конструкций. В течение дня 12 июля были обнаружены четыре тела, всего из-под завалов спасены девять человек.

Завалы в Часовом Яру еще разбирают: количество погибших возросло

Разбор завалов, фото ГСЧС

По информации главы ОВА Павла Кириленко, оккупанты постоянно обстреливают всю свободную территорию Донецкой области. Утром 13 июля россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали по промзоне, предварительно, жертв нет. Ракетами обстреляли жилые кварталы Нью-Йорка, пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Одна из ракет взорвалась возле детского сада.

12 июля после обстрела частных домов в Бахмуте один человек погиб, пять человек ранены. Россияне обстреливают Звановскую и Северскую общины, в течение суток повреждены девять домов.

Также враг нанес три ракетных удара по Константиновке, ранен один человек. В результате обстрелов повреждено промышленное сооружение, частный дом. В течение 12 июля происходили обстрелы Новониколаевки. Уточняется информация о пострадавших.

Гражданских просят эвакуироваться из области, потому что там не осталось абсолютно безопасных мест.

Как писал портал, страна-агрессор договорилась с Ираном о поставках техники в виде беспилотных летательных аппаратов. Представитель Белого дома Джейк Салливан рассказал, что разведка получила данные о сотрудничестве Ирана с россией и договоренности о передаче БПЛА разного формата. 13 июля состоится визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока — в Израиль и Саудовскую Аравию. Зарубежные СМИ пишут, что Байден будет договариваться о получении оружия советских образцов для Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02de6eKbfFYLw1ff3VSdAVFukE4cr8xmcCszSzmmQrwnbqHcTBFqBoZzf4Xcg9cM9al
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