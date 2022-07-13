Завалы в Часовом Яру еще разбирают: количество погибших возросло

Работники ГСЧС обнаружили еще одно тело на месте ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру — количество жертв достигло 47, среди них девятилетний ребенок. Разбор завалов продолжается, расчищено более 465 тонн обломков бетонных конструкций. В течение дня 12 июля были обнаружены четыре тела, всего из-под завалов спасены девять человек.

По информации главы ОВА Павла Кириленко, оккупанты постоянно обстреливают всю свободную территорию Донецкой области. Утром 13 июля россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали по промзоне, предварительно, жертв нет. Ракетами обстреляли жилые кварталы Нью-Йорка, пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Одна из ракет взорвалась возле детского сада.

12 июля после обстрела частных домов в Бахмуте один человек погиб, пять человек ранены. Россияне обстреливают Звановскую и Северскую общины, в течение суток повреждены девять домов.

Также враг нанес три ракетных удара по Константиновке, ранен один человек. В результате обстрелов повреждено промышленное сооружение, частный дом. В течение 12 июля происходили обстрелы Новониколаевки. Уточняется информация о пострадавших.