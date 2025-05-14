Украина пытается использовать все возможные варианты, чтобы усилить давление на Россию в преддверии переговоров Стамбуле. В частности, добиться того, чтобы они состоялись на самом высоком уровне и в них принял участие российский диктатор Владимир Путин. Киев призвал Бразилию, как партнера РФ, надавить на Кремль, чтобы на переговорах в Турции присутствовал кремлевский правитель Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Топ-дипломат Украины на этой неделе обсуждал со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой усилия по прекращению войны. Украинский министр призвал его поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров.

"Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась", – отметил глава МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже практически нет никакой интриги – российский диктатор Владимир Путин точно не поедет в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Типа чин не тот, о чем уже долгое время рассказывает российская пропаганда. Однако украинского лидера в Турции ожидает подлинная "подстава". Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в случае встречи с российским диктатором Владимиром Путиным глава украинского государства Владимир Зеленский будет подымать вопрос о полном прекращении огня и обмене пленных по формуле "всех на всех". Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Liberation.



