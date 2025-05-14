Зеленского в Стамбуле ждет подстава: с кем придется садиться за стол переговоров

Уже практически нет никакой интриги – российский диктатор Владимир Путин точно не поедет в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Типа чин не тот, о чем уже долгое время рассказывает российская пропаганда. Однако украинского лидера в Турции ожидает подлинная "подстава". Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт обращает внимание, что не зря же россияне постоянно продвигают формулу: "Киевский режим и его западные кураторы". Вот с "куратором" Дональдом Трампом Путин встретился бы. Потому что здесь нужно показать миру, кто кому рукопожат. И, кто такой дипломат. И кого там пытался Андрей Ермак сделать изгоем.

"Но раз едут не только Уиткофф и Келог, но и Рубио – значит, представительство от России тоже будет высокого уровня. Уровня буцефала Путина, он же Лавров. А не какие-нибудь "ушаковы" или еще кто-то. Но приезд Рубио – это значит, и Зеленскому нужно садиться за стол переговоров. Но не с Путиным. И это уже подстава. Ибо, по восточным понятиям – несоответствие. И да, это не значит, что будет результат", – прокомментировал политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, затем можно встретиться. При этом подтвердил, что 15 мая он будет ждать Путина в Стамбуле. Что хочет Путин от встречи в Стамбуле? Что может измениться в российско-украинской войне после 15 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва готовится к переговорам в Стамбуле: Песков раскрыл детали.



