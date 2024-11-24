Затягивание войны против Украины: почему в Кремле уже хватаются за головы

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Кравцев Сергей
Путинский режим всерьез взволнован дальнейшими экономическими затратами на продолжение войны в Украине и пытаются заставить своих военных к лучшему соблюдению дисциплины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Российские военные. Фото: из открытых источников
В ISW отмечают, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России пока нет необходимости проводить очередной частичный принудительный призыв в резерв, поскольку российские власти продолжают делать ставку на криптомобилизацию.
Песков заявил 23 ноября, что кремлевские чиновники пока не обсуждают второй этап мобилизации, и что Россия сейчас набирает достаточное количество добровольцев-контрактников.
В отчете отмечается, что другие российские органы власти продолжают прилагать усилия для стимулирования дальнейшего набора добровольцев-контрактников.
Аналитики отмечают, российские власти по-прежнему обеспокоены экономическими затратами на продолжение войны в Украине, в частности, на выплату компенсаций российским солдатам.
Эксперты напоминают, что Путин недавно заявил, что он обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе из-за уменьшения выплат российским солдатам, получившим ранения на поле боя.
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