Зашли ли россияне в Торецк: что говорят военные и эксперты ЦПД

Военный с позывным "Алекс" сообщил в Телеграмме, что российские захватчики якобы зашли в Торецк, бои начались в самом городе.

Торецк

"Напряженно на Торецком направлении, бои уже перешли в непосредственно границы самого города, а не агломерации населенных пунктов, которые были вокруг Торецка", — написал военный.

На эту информацию отреагировали в Центре противодействия дезинформации. Там заявили, что по состоянию на данный момент российских захватчиков в городе Торецк нет.

Именно поэтому, отметили в ЦПД, информация о заходе оккупантов в город, о чем заявил военный, не соответствует действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Торецком направлении продолжаются тяжелые бои. оккупанты пытаются создать для украинских военных котел.

О том, что российские захватчики не оставляют попыток захватить Торецк, говорится в сюжете "Украинского свидетеля". Как говорят военные 32 ОМБр, дело в том, что город является важной логистической развязкой, ведущей на Константиновку. Именно поэтому русские захватчики постоянно избивают по нему КАБами. По словам военных, оккупанты не могут просто захватить город, поэтому уничтожают квартал за кварталом, как в Сталинграде. Также они добавляют, что в городе осталось гражданское население. Военные говорят, что есть случаи, когда украинцы приводят оккупанты на позиции Сил обороны и туда прилетает от боевиков. При этом военные говорят, что для них основной проблемой российские КАБы. По их словам, за неделю захватчики могут выпускать до 800 управляемых авиабомб по территории Украины. Именно поэтому они ожидают прибытия в Украину американских истребителей, которые должны помочь решить проблему с КАБами.



