logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зашли ли россияне в Торецк: что говорят военные и эксперты ЦПД
commentss НОВОСТИ Все новости

Зашли ли россияне в Торецк: что говорят военные и эксперты ЦПД

Военный рассказал, что россияне зашли в Торецк, в ЦПД эту информацию опровергают

сегодня, 13:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Военный с позывным "Алекс" сообщил в Телеграмме, что российские захватчики якобы зашли в Торецк, бои начались в самом городе.

Зашли ли россияне в Торецк: что говорят военные и эксперты ЦПД

Торецк

"Напряженно на Торецком направлении, бои уже перешли в непосредственно границы самого города, а не агломерации населенных пунктов, которые были вокруг Торецка", — написал военный.

На эту информацию отреагировали в Центре противодействия дезинформации. Там заявили, что по состоянию на данный момент российских захватчиков в городе Торецк нет.

Именно поэтому, отметили в ЦПД, информация о заходе оккупантов в город, о чем заявил военный, не соответствует действительности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Торецком направлении продолжаются тяжелые бои. оккупанты пытаются создать для украинских военных котел.

О том, что российские захватчики не оставляют попыток захватить Торецк, говорится в сюжете "Украинского свидетеля". Как говорят военные 32 ОМБр, дело в том, что город является важной логистической развязкой, ведущей на Константиновку. Именно поэтому русские захватчики постоянно избивают по нему КАБами. По словам военных, оккупанты не могут просто захватить город, поэтому уничтожают квартал за кварталом, как в Сталинграде. Также они добавляют, что в городе осталось гражданское население. Военные говорят, что есть случаи, когда украинцы приводят оккупанты на позиции Сил обороны и туда прилетает от боевиков. При этом военные говорят, что для них основной проблемой российские КАБы. По их словам, за неделю захватчики могут выпускать до 800 управляемых авиабомб по территории Украины. Именно поэтому они ожидают прибытия в Украину американских истребителей, которые должны помочь решить проблему с КАБами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/3360
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:32

Тобто тих хто захищає безпосередньо на передовій фактично називають брехунами. Ті хто відсиджується в тилу і комфортно проїдає Україну, навпаки, найбільш чесні як всі юдеї у світі. Таке враження, що терпіли як Аліса потрапили у задзеркалля.


Новости

Все новости