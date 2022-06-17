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Защитники Запорожской области сбили российский штурмовик и ударный вертолет

Украинские воины дают достойный отпор врагу

17 июня 2022, 11:52
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают живую силу и технику противника. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в социальной сети Facebook. 

Защитники Запорожской области сбили российский штурмовик и ударный вертолет

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении прошедших суток (16 июня) украинским защитникам удалось уничтожить:

13 лиц личного состава противника (еще 12 были ранены);

• один самолет Су-25;

• один вертолет Ми-28;

• два танка;

• одну реактивную систему залпового огня "Град";

• три БМП. 

Кроме того, уничтожен один склад боеприпасов, одну вражескую позицию и один наблюдательный пункт противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями. Взамен на получение Украиной статуса кандидата в ЕС лидеры Евросоюза озвучили Зеленскому свое требование. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что известный журналист рассказал, кто мог слить США планы Путина о нападении на Украину. Это был человек рангом выше Лаврова, считает расследователь. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что рост цен на нефть: США, Великобритания и Евросоюз собираются создать контр-ОПЕК. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о чрезвычайно активных переговорах. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

также "Комментарии" сообщали о том, что в пику РФ: какой была настоящая цель визита лидеров ЕС в Киев – главные итоги. Зеленский на встрече с журналистами поблагодарил европейских лидеров лидеров за визит в Украину, акцентировав на том, что наша сила в единстве. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/Сили-оборони-Запорізького-краю-102610391706519/
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