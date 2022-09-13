Защита пострадавших в «деле Шефира» сможет привлечь коррумпированных следователей к уголовной ответственности, - юрист

С момента покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира прошел год. За это время следствие, правоохранители отметились только нарушением законодательства и отсутствием каких-либо результатов. Было проведено около сотни обысков, в ходе которых с нарушением норм изъято массу ценного имущества, которое вот уже 9 месяцев не возвращается собственникам, вопреки соответствующим решениям судов. Об этом говорится в статье "Вместо "сильного ответа" – коррупция в погонах: куда зашло "дело Шефира" спустя год после покушения" на сайте "Телеграф".

Покушение на Шефира (фото из открытых источников)

В материале говорится, что подозреваемым в деле следствие назначило некоего Вадима Тарана, хотя до сих пор никаких прямых доказательств его причастности к нападению на Шефира нет. Адвокаты утверждают, что имеют доказательства, что в день нападения Таран находился в нескольких километрах от этого места.

Тем не менее, на основании телефонной книжки Тарана следствие провело обыски в домах у 80 семей. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, деньги, банковские карты и даже автомобили. Как именно все эти вещи могут указывать на причастность семей к преступлению – неизвестно, отмечает автор статьи. Спустя год, никому из них не предъявили подозрения.

Позже некоторые фигуранты дела прошли полиграф, который подтвердил их непричастность к преступлению. В июне 2022 глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что никаких результатов следствие не дало. Тем не менее, арестованное имущество людям не возвращают, вопреки решению судов, о чем есть ряд свидетельств в Реестре судебных решений.

Также журналисты выяснили, что сотрудники правоохранительных органов в нарушение законодательства пользовались арестованными авто в личных целях, что подтверждается данными GPS-трекеров. На одной из машин за полгода правоохранители наездили более 4 тыс. км.

Опрошенные адвокаты утверждают, что подобные ситуации нередки и говорят о коррумпированности правоохранительной системы, особенно ее низшего звена.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры", адвоката Ростислава Кравца, пробелы в законодательстве после реформ в правоохранительной системе способствуют преследованию людьми в погонах личных интересов.

"После реформ правоохранительных органов в Украине ни ГБР, прокуратура полноценно не работает, а суды также лишены возможности влиять на такие ситуации. Поэтому лица, не выполняющие нормы закона, не несут за это ответственность. Этим пользуются недобросовестные полицейские", — отмечает Кравец.

Адвокат адвокатского объединения "Кравченко, Гончар и партнеры" Вадим Погорелый предполагает, что в случае с "делом Шефира" правоохранители заинтересованы в получении материальной выгоды от якобы причастных к покушению.

"Люди нередко вынуждены обращаться в орган досудебного расследования с просьбами либо за неправомерное вознаграждение, либо за часть из изъятых денежных средств вернуть имущество, которое может храниться там годами", — говорит Погорелый.

Адвокаты пострадавших подали заявления в Государственное бюро расследований и планируют привлечь к ответственности правоохранителей, которые не выполняют решения суда, а также в будущем – взыскать причиненный ущерб.

"В рамках дела о незаконном завладении имуществом данные GPS-трекеров будут отличным доказательством его использования правоохранителями в своих интересах и основанием для привлечения их к уголовной ответственности", — отметил Ростислав Кравец.





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