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Защита неба усилится: какие самолеты Киев получит уже в 2027 году

Первые шведские истребители могут появиться в Украине в первой половине следующего года

2 ноября 2026, 13:53
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Кравцев Сергей

Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в первой половине 2027 года. Речь идет уже не просто о политических обещаниях, а о задокументированных договоренностях. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Защита неба усилится: какие самолеты Киев получит уже в 2027 году

Истребители Gripen. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские пилоты, которые проходят подготовку, положительно оценивают шведские самолеты. Более того, многие летчики заинтересованы в том, чтобы в будущем управлять именно Gripen.

Первая партия будет состоять из истребителей версии C/D, которые ранее уже находились в эксплуатации. При этом Украина договорилась со Швецией и о возможности получения более новых самолетов модификации E.

Игнат подчеркнул, что Gripen имеет хорошие технические характеристики, отличается сравнительно простой эксплуатацией и экономичностью. В частности, стоимость одного летного часа у этих самолетов достаточно невысока, что важно для государства, которому приходится постоянно поддерживать боевую авиацию в условиях войны.

Однако есть еще один принципиальный вопрос – вооружение. По словам представителя Воздушных сил, Украине нужны не только сами самолеты, но и ракеты для них. Без соответствующих боеприпасов даже современный истребитель не сможет полноценно выполнять боевые задачи.

"Мы ожидаем не только сам самолет, но и ракеты к нему, потому что самолет без ракет ничего не будет стоить. Нужно вооружение", – отметил Игнат.

Таким образом, предстоящая поставка Gripen может стать важным этапом усиления украинской авиации. Но ее реальная эффективность будет зависеть не только от количества переданных машин, но и от того, каким вооружением их обеспечат.

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