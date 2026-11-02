Защита неба усилится: какие самолеты Киев получит уже в 2027 году

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Кравцев Сергей
Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в первой половине 2027 года. Речь идет уже не просто о политических обещаниях, а о задокументированных договоренностях. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Истребители Gripen. Фото: из открытых источников
По его словам, украинские пилоты, которые проходят подготовку, положительно оценивают шведские самолеты. Более того, многие летчики заинтересованы в том, чтобы в будущем управлять именно Gripen.
Первая партия будет состоять из истребителей версии C/D, которые ранее уже находились в эксплуатации. При этом Украина договорилась со Швецией и о возможности получения более новых самолетов модификации E.
Игнат подчеркнул, что Gripen имеет хорошие технические характеристики, отличается сравнительно простой эксплуатацией и экономичностью. В частности, стоимость одного летного часа у этих самолетов достаточно невысока, что важно для государства, которому приходится постоянно поддерживать боевую авиацию в условиях войны.
Однако есть еще один принципиальный вопрос – вооружение. По словам представителя Воздушных сил, Украине нужны не только сами самолеты, но и ракеты для них. Без соответствующих боеприпасов даже современный истребитель не сможет полноценно выполнять боевые задачи.
Таким образом, предстоящая поставка Gripen может стать важным этапом усиления украинской авиации. Но ее реальная эффективность будет зависеть не только от количества переданных машин, но и от того, каким вооружением их обеспечат.
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