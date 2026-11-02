Захист неба посилиться: які літаки Київ отримає вже 2027 року

Україна розраховує отримати перші шведські винищувачі Gripen у першій половині 2027 року. Йдеться вже не просто про політичні обіцянки, а про задокументовані домовленості. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Винищувачі Gripen. Фото: з відкритих джерел

З його слів, українські пілоти, які проходять підготовку, позитивно оцінюють шведські літаки. Більше того, багато льотчиків зацікавлені в тому, щоб у майбутньому керувати саме Gripen.

Перша партія складатиметься із винищувачів версії C/D, які раніше вже перебували в експлуатації. При цьому Україна домовилася зі Швецією і про можливість отримання нових літаків модифікації E.

Ігнат підкреслив, що Gripen має хороші технічні характеристики, відрізняється порівняно простою експлуатацією та економічністю. Зокрема, вартість однієї льотної години цих літаків досить невисока, що важливо для держави, якій доводиться постійно підтримувати бойову авіацію в умовах війни.

Однак є ще одне важливе питання – озброєння. За словами представника Повітряних сил, Україні потрібні не лише самі літаки, а й ракети для них. Без відповідних боєприпасів навіть сучасний винищувач зможе повноцінно виконувати бойові завдання.

"Ми очікуємо не лише сам літак, а й ракети до нього, тому що літак без ракет нічого не коштуватиме. Потрібне озброєння", – зазначив Ігнат.

Таким чином, майбутнє постачання Gripen може стати важливим етапом посилення української авіації. Але її реальна ефективність залежатиме не лише від кількості переданих машин, а й від того, яким озброєнням їх забезпечать.

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