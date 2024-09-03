Запрещенное оружие на Донбассе: газовые атаки российских войск усиливаются

Восточный фронт в Украине столкнулся с новой опасностью: российские войска все чаще используют газ в боевых действиях. Об этом сообщает в колонке для The Telegraph британский полковник в отставке и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, использование газа в украинских окопах может быть остановлено при помощи британского оборудования.

Россия усиливает атаки с применением газа на восточном фронте Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские силы применяли газ не так часто — до января 2024 года было зафиксировано около 600 случаев. Однако сейчас их количество резко возросло до 4000. По данным украинских военных, некоторые подразделения подвергаются газовым атакам 2–3 раза в день, чаще всего с использованием CS или хлорпикрина. Оба вещества, как отмечает эксперт, запрещены Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года, которую подписали и Россия, и Украина.

Использование газа в войне не является новым явлением. Бреттон-Гордон напоминает, что еще в 1915 году хлорный газ был применен немцами против союзных войск, что привело к тяжелым потерям и панике.

Эксперт призывает международное сообщество к немедленным действиям. Он считает, что Организация Объединенных Наций и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должны расследовать и задокументировать случаи применения газа в Украине, а также привлечь Россию к ответственности за нарушение международных норм.

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