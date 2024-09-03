Президент ЮАР высказался по поводу мира в Украине: какие действия поддержал

Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса выразил поддержку "мирному плану" по поводу российско-украинской войны, предложенному Китаем и Бразилией, сообщает CCTV по итогам встречи Рамафосы с лидером КНР Си Цзиньпином.

Сирил Рамафоса

"Южная Африка поддерживает "консенсус из шести пунктов", разработанный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского вопроса", — заявил Рамафоса.

Он также подчеркнул, что между ЮАР и Китаем существует "взаимное доверие и глубокая дружба", а также общие позиции по многим международным вопросам. Президент выразил благодарность Китаю за поддержку в организации встречи лидеров БРИКС в прошлом году.

Сейчас Рамафоса находится в Китае с официальным визитом и планирует поучаствовать в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который состоится с 4 по 6 сентября.

Ранее ЮАР отказалась подписать совместное заявление на Саммите мира в Швейцарии, что, по оценкам Financial Times, свидетельствует о сохранении международного влияния России в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что весной этого года Китай и Бразилия согласовали свой план урегулирования войны в Украине, состоящий из шести пунктов. Среди предложений – прекращение боевых действий, признание диалога и переговоров как единого выхода, увеличение гуманитарной помощи, защита гражданских и обмен военнопленными.

Также план предусматривает предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, а также поддержку международного сотрудничества в сферах энергетики, финансов и торговли. По словам китайских представителей, более 110 стран положительно отреагировали на данную инициативу.



