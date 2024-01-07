Запорожская область в оккупации страдает от гуманитарной катастрофы: что там происходит

Россияне на оккупированных территориях в Запорожской области создали подлинную гуманитарную катастрофу. Там есть проблема с медикаментами. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Запорожская область в оккупации (иллюстративное фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что местные люди на оккупированных территориях страдают и нуждаются в лечении или медикаментозной поддержке состояния здоровья.

"Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях. На всех ТОТ Запорожской области беда с медикаментами", — сообщил Федоров.

По его словам, основные проблемы это то, что: импортных лекарств или нет, или цена недоступна для гражданских, обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более 6 месяцев, часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца , желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам

Чтобы взять лекарственный рецепт, нужно выстоять огромную очередь врачу. Обслуживание у врача невозможно без российского паспорта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ столкнулась с дефицитом популярного продукта . Из магазинов популярных торговых сетей в регионах России начала исчезать курятина. Об этом пишет издание The Moscow Times. Как отмечает издание, с пустыми полками столкнулись жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. Сообщается, что на полках магазинов не стало куриных бедер, крыльев и грудки, тогда как говядина и свинина остаются налицо. По словам жителей российских городов, дефицит курицы ощутим с 5-6 января. Ранее в российских регионах не было недостатка курятины. The Moscow Times сообщает, что с середины 2023 года в России начали рекордно расти цены на курятину.